Das eindrucksvolle Comeback des Roger Federer

Roger Federer ist zwar noch nicht ganz der „Alte“, verlernt hat der 39-jährige Schweizer während seiner 14-monatigen Verletzungspause, die zwei Knieoperationen notwendig gemacht hatte, aber nichts.

Der „Maestro“, der 20 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, krönte sein Comeback mit einem hart erkämpften 7:6 (8), 3:6, 7:5-Sieg über den Briten Daniel Evans. Damit steht der Tennis-Superstar wie auch der topgesetzte US-Open-Champion Dominic Thiem im Viertelfinale des Hartplatz-Events von Doha.

Standing Ovations, lautstarke Anfeuerungsrufe, Begeisterung nach dem verwandelten Matchball - Scheichs und Fußvolk trugen „König“ Roger förmlich in die nächste Runde. „Jetzt bin ich müde“, gestand Federer nach dem 2:24-Stunden-Krimi gegen einen seiner Trainingspartner in den vergangenen Wochen.

„Ich glaube, wir haben ein großes Match gespielt. Ich bin unglaublich glücklich über meine Vorstellung“, betonte der Weltranglistensechste. „Es fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein. Und dann noch dazu so großartig von den Rängen unterstützt zu werden.

Federer servierte 13 Asse und keinen Doppelfehler. Am Netz und mit der Rückhand gelangen dem beliebten Ausnahmesportler einige brillante Punkte.

Darüber hinaus behielt er in heiklen Phasen die Nerven. Im ersten Satz musste der 39-Jährige bei 4:4 einen Breakball und später im Tiebreak einen Satzball abwehren. Im alles entscheidenden dritten Durchgang hatte Evans beim Stand von 3:3 zwei Breakbälle.

Jetzt hat Federer Lust auf mehr. Nach einem Erholungstag geht es am Freitag gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili in die nächste Runde. Thiem bekommt es ebenfalls übermorgen mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun.

