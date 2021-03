Das Comeback von Roger Federer verzögert sich

Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) unter Verweis auf eine E-Mail von Federers Manager Tony Godsick. Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger hat seit seinen Operationen am rechten Knie nicht mehr gespielt, die Pause dauert nun schon mehr als ein Jahr. Allerdings will der 39-jährige Schweizer am Turnier in Katar in der kommende Woche teilnehmen.

Darauf hatte Federer vergangene Woche mit einem Tweet selbst hingewiesen. Ein Foto von sich hatte er mit "Der Countdown bis Doha beginnt" unterschrieben.

Nach dem Turnier in Doha rechnen auch die Veranstalter in Dubai ab dem 14. März mit dem Topstar. Auf das Masters in Florida, das am 24. März beginnt, wird Federer aber nun verzichten.

"Nach Doha und vielleicht Dubai wird (Federer) zurückkehren und einen Trainingsblock einlegen, um weiter langsam an seinem Weg zurück auf die Tour zu arbeiten", schrieb Godsick nach AP-Angaben. Federers bisher letztes Turnier waren im Februar vor einem Jahr die Australian Open gewesen, bei denen er es bis ins Halbfinale geschafft hatte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Roger Federer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.