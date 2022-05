Das Aus der Rundfahrt trifft die Teams schwer

Der Absprung des Bundeslandes Kärnten mit Etappenorten, große wirtschaftliche Unwägbarkeiten, enorme Teuerungsraten – der heimische Radsportverband sucht für die bereits dritte Absage der Österreich-Rundfahrt in Folge wieder einmal die Schuld nicht bei sich, auch wenn anderswo international der Radsport fast wieder rollt wie vor der Corona-Pandemie. Die heimischen Teams sind die großen Leidtragenden des Desasters. Von ihnen hagelt es harte Kritik.

"Wenn ich eine Firma so führen würde, wäre ich schon vor zwei Jahren pleite gewesen", sagt Thomas Kofler vom Team Vorarlberg, der heuer mit Riccardo Zoidl den Tour-Gewinner von 2013 extra für die Rundfahrt verpflichtete. Deutliche Worte findet auch Dominik Hrinkow von der heuer bisher stark fahrenden Steyrer Continental-Mannschaft. "Der Radsport in Österreich boomt und die Herren im nationalen Verband machen nichts draus. Da stellt sich mir die Frage, ob Sie nicht wollen oder können! In beiden Fällen sollten sie für motivierte und engagierte Leute ihre Posten räumen."

Als Ersatzprogramm ist nun die Tour de Sibiu in Rumänien vorgesehen. Dort fährt auch Felbermayr Wels um Schadensbegrenzung. "Wir Teams haben noch eine kleinere Rundfahrt mit einer niedrigeren Kategorie vorgeschlagen. Alles wäre besser als nichts. Und nun haben wir nichts in der Hand", sagt Andreas Grossek, der sportliche Leiter. Als kleiner Trost bleibt vorerst die Oberösterreich-Rundfahrt von 9. bis 12. Juni, die vom Landesverband bestens organisiert wird.

Mit Matthias Brändle meldete sich am Wochenende auch ein Fahrer zu Wort. "Mit so vielen österreichischen Profis, einer Olympiasiegerin und vielen anderen stattfindenden Rennen stellt sich für mich die Frage, warum es der nationale Verband erneut nicht auf die Reihe bekommt."

Hindley siegt, Lopez rettet Rosa

Der Australier Jai Hindley (Bora) gewann gestern die mit 5000 Höhenmetern besonders harte Abruzzen-Etappe zur Bergankunft Blockhaus. Der Spanier Juan Pedro Lopez (Trek) ging mit nur mehr zwölf Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida in den heutigen Ruhetag.

Patrick Konrad (Bora) hat die fünftägige Ungarn-Rundfahrt gestern als Achter beendet.