Darts-WM startet "völlig normal"

Doch in London dürfen bis zu 1000 Fans in den "Ally Pally" – und dort kräftig trinken.

Österreichs einziger WM-Teilnehmer im Alexandra Palace ist der Wiener Mensur Suljovic, der nach einem Freilos zum Auftakt erst am 23. Dezember (vierte Partie nach 13 Uhr MEZ/live Sport1 und DAZN) in der zweiten Runde in die WM einsteigt.