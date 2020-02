Darts-Heldin plant nächste Sensation

Sherrock hatte am Jahresende bei der WM der Professional Darts Corporation (PDC) in London mit Siegen über Ted Evetts (England) und Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic für Furore gesorgt. Der dreifache BDO-Champion Durrant war bei der WM bis ins Viertelfinale vorgedrungen und steht nach einem klaren 7:3-Auftaktsieg über seinen Landsmann Michael Smith in der Vorwoche aktuell an der Spitze der Premier League.

„Ich hoffe, dass ich mit meinem Erfolg das Denken der Menschen verändern konnte. Vorher wurden Darts oft als Pub-Spiel abgetan. Aber jetzt sehen die Leute, dass auch normale Menschen Darts spielen – Menschen wie ich, von denen man nicht erwarten würde, dass sie Darts spielen“, sagt Sherrock im Gespräch mit „sport1“.