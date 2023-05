"Seit 16 Jahren trainiere ich auf der Gugl", blickt Judoka Daniel Allerstorfer zurück auf den Beginn seiner Leistungssportkarriere. Nur – wenn man so will – einen Judo-Wurf vom Olympiazentrum entfernt, in der Tips-Arena, wird der Mühlviertler am Samstag beim Grand Prix diesen Lebensabschnitt beenden.