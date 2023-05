Dainese war einen Hauch schneller

Der Italiener Alberto Dainese (DSM) hatte die Nase da knapp vor dem Träger des Punktetrikots, Jonathan Milan (Bahrain).

Heute haben die Sprinter im Peloton aber wieder Sendepause, wenn es zurück ins Gebirge geht. Das 18. Teilstück führt zur vorletzten Bergankunft der Rundfahrt mit sechs Anstiegen auf den 161 Kilometern mit Ziel im Val di Zoldo.

In Rosa fährt derzeit Geraint Thomas (Ineos). Der Waliser, 2018 schon Champion bei der Tour de France, feiert heute seinen 37. Geburtstag. "Ich verspüre nicht viel Erwartungsdruck. Ich will einfach die Gelegenheit nutzen. Eine Menge Leute haben mich schon abgeschrieben", sagt Thomas, dem der Giro in seiner langen Karriere bislang nur wenig Glück gebracht hat. 2017 krachte er gegen ein Polizeimotorrad, 2020 stürzte er über die Trinkflasche eines Kollegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper