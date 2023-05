Dafür kehrt Sabrina Filzmoser aus der Judo-Pension zurück

"Ich betrachte es als großes Geschenk, dass ich in Linz starten darf", begründete Sabrina Filzmoser am Dienstag, dem ersten Jahrestag ihrer Mount-Everest-Besteigung, warum sie für den vom 25. bis 27. Mai in der Tips-Arena stattfindenden Heim-Grand-Prix aus der Judo-Pension zurückkehrt.

Mit dem Bestehen der Polizeidienstprüfung vergangenen Donnerstag ("Da ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen.") war der 42-Jährigen klar, dass sie sich das Heim-Event nicht entgehen lassen wolle. Als Einzige im 42-köpfigen österreichischen Aufgebot hatte sie das von 1980 bis 2006 in Leonding ausgetragene Vorgänger-Turnier als Aktive miterlebt und 2005 gewonnen: "Damals vor meiner Familie und meinen Freunden gewonnen zu haben, zählt zu den emotionalsten Siegen meiner Karriere."

Für das mit Nachwuchshoffnungen aufgefüllte ÖJV-Team bietet der Termin nur zehn Tage nach der WM eine günstige Gelegenheit, sich international zu profilieren. "Weil viele der absoluten Weltklasse-Leute nach der WM eine Pause einlegen", erklärt Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch, die Sorgen plagen. Michaela Polleres hat nach WM-Bronze wieder Knieschmerzen, die WM-Fünfte Lubjana Piovesana erlitt einen Bändereinriss im Ellbogen und Grand-Slam-Sieger Aaron Fara macht eine Rippe Probleme. Entwarnung gibt es bei Wachid Borchashvili: Ein Knie-MRT ergab bloß eine Zerrung, weshalb einem Bruderduell in Linz gegen Shamil vorerst nichts im Wege steht.

Mehr zum Thema Mehr Sport Auf Polleres ist Verlass Judo: Niederösterreicherin erkämpfte in Doha WM-Bronze Auf Polleres ist Verlass

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.