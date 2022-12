"Dafür bist du nie ganz bereit"

Um sich an die Bedingungen zu gewöhnen, trainierte Farthofer viel bei Minusgraden.

Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Respekt, mit der Lisa Farthofer über jene Herausforderung spricht, die mit dem Flug am 1. Jänner Richtung Argentinien beginnt. Wie die OÖN berichteten, wird die 31-Jährige Teil einer sechsköpfigen internationalen Crew sein, die als Erste die rund 1500 Kilometer lange Strecke von der Antarktis nach Südgeorgien, einer Insel südlich des Kaps Hoorn, per Ruderboot zurücklegt. Gelingt das, ist ein Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde sicher.