Dämpfer bei der WM

Österreichs leichter Doppelzweier mit den Ruderern Julian Schöberl und Lukas Reim kam in seinem Viertelfinallauf der Weltmeisterschaft in Racice (Cze) nicht über den fünften Platz hinaus, weshalb es für den Linzer und den Salzburger nun um die Plätze 13 bis 24 weitergeht. "Sie sind bis 1600 Meter super mitgefahren. Dann kam allerdings die Keule", analysierte Österreichs Nationaltrainer Robert Sens. Physiologisch fehle dem Duo noch einiges, so der Deutsche weiter: "Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass es für die beiden auch der erste internationale Wettkampf ist." Das Sammeln von Erfahrung stehe für einige der österreichischen Boote im Vordergrund. Für Leichtgewichtsruderer Konrad Hultsch sowie den Doppelzweier mit Thomas Lehner und Armin Auerbach geht die WM ebenso in den Semifinalläufen C/D weiter.