Da lacht das Herz: Mit Thiem und Zverev blüht der Rothenbaum

Bereits um 10 Uhr hatten sich Menschenschlangen vor den Tageskassen am Hamburger Rothenbaum gebildet, gut drei Stunden später stand Dominic Thiem an diesem "Super-Dienstag" der European Open 2019 zum ersten Mal auf dem Centre Court. Mit Erfolg und vor rund 6000 Zuschauern, denen anzumerken war, dass sie gerne eine Zugabe dieses Feuerwerks der einhändigen Rückhände gesehen hätten. Doch da spielte Österreichs Tennis-Star nicht mit, er schickte seinen Widersacher Pablo Cuevas (Uru) nach 102 Minuten mit 6:3, 7:6 (3) nach Hause. Es war Thiems 250. Sieg auf der Tour: "Runde Zahlen gefallen mir. Als ich begann, dachte ich nie, dass es so kommen würde."

Heute (nicht vor 15 Uhr, Sky) bekommt es der Lichtenwörther im Achtelfinale mit dem Weltranglisten-50. Márton Fucsovics zu tun, Thiem kennt den Ungarn, mit dem er am Sonntag trainiert hat, seit Jugendtagen. Auf Turnierebene trafen die beiden trotzdem erst einmal aufeinander. Das war 2014 in der Barcelona-Quali. Damals gewann Dominic 7:5, 6:3.

"Ich hab nichts gegen die Hitze"

Diesmal wird’s – unabhängig vom Spielverlauf – eine heiße Angelegenheit. Schon gestern brutzelte der Thiem-Clan mit Mama Karin, Papa Wolfgang, Manager Herwig Straka, Trainer Nicolás Massú und Physiotherapeut Alex Stober in der Sonne. Bei 29 Grad bleibt es nicht. Heute sollen es 33 werden, am Donnerstag 35. Da freut sich nicht nur der Eismann, der gestern den Currywurstverkäufer in den Schatten stellte. Auch Thiem hat eine helle Freude daran, gilt er doch als einer der Fittesten auf der Tour. "Ich hab nichts gegen die Hitze, es ist sehr schwül, man schwitzt, das ist okay. Alle sind froh, wenn Hamburg einmal schönes Wetter hat."

Ein Lichtblick ist auch das neue Outfit des zweimaligen French-Open-Finalisten – mit schwarzem T-Shirt, weißen Ärmeln, roter Hose und weißem Kapperl. Vor einer Woche hatte Thiem einen ganzen Tag im Hauptsitz seines Ausrüsters adidas in Herzogenaurach verbracht, wo er vom Scheitel bis zur Sohle vermessen wurde. "Beeindruckend, was die dort alles gemacht haben. Die hören wirklich auf ihn. Domi wurde auch gefragt, welche Schuhkollektion ihm am liebsten ist", berichtete Straka.

"Es läuft großartig"

Spielt sein Schützling in Hamburg stark, freut sich auch der Veranstalter. Für Peter-Michael Reichel hätte das Event kaum besser beginnen können. "Es läuft großartig. Am Sonntag waren an die 7000 Besucher auf der Anlage, am Montag mehr als 5200 im Stadion, obwohl noch keiner der Top-Stars gespielt hat", sagte der 66-jährige Welser, der natürlich auch das Rothenbaum-Comeback von Alexander Zverev mit Argusaugen beobachtete. Der Hamburger Jung’ erfreute die Fans mit einem 6:4, 6:2-Sieg über Baastad-Triumphator Nicolás Jarry (Chi): "Es ist schön, wieder zu Hause zu sein."

Schlappe in Wels für Thiem-Bruder Moritz

Er hatte sich erfolgreich durch die Qualifikation beim ITF-Weltranglistenturnier in Wels gespielt, doch dort war gestern für Moritz Thiem in der ersten Hauptrunde Endstation. Der jüngere Bruder von Österreichs Tennis-Topstar Dominic Thiem unterlag dem Niederländer Mick Veldheer mit 0:6, 1:6. Besser lief es für den Salzburger Alexander Erler, der den Briten Toby Martin mit 7:5, 7:5 niederrang. Auch Jakob Aichhorn steht nach einem 6:3, 7:6 (2) über Yvo Panak (Tch) im Achtelfinale. Lokalmatador Björn Nareyka ist heute (nicht vor 17.30 Uhr) gegen den Russen Ronald Slobodchikov im Einsatz.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at