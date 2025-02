Rangnick bei der Gala-Nacht des Sports: "Da habe ich auch die eine oder andere Träne verdrückt"

Es war dieser eine Moment im randvollen Linzer Brucknerhaus, in dem ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (fast) ganz für sich allein zu sein schien. "Schau, der David", flüsterte er seiner Lebensgefährtin Ivana Fritz zu, als David Alaba auf der riesigen Video-Leinwand mit seinem: "Hallo und schöne Grüße aus Madrid zur Gala-Nacht des Sports ins Brucknerhaus nach Linz …" alle überraschte. Und in der Folge in seiner Laudatio zu einer Lobeshymne an den Preisträger des "Sports Life Awards" bei der von der OÖN und der LIVA veranstalteten und von der Oberbank präsentierten Veranstaltung ansetzte.

Video: Die Laudatio von David Alaba

"Ich bin völlig geplättet und überrascht, habe nicht damit gerechnet. Ich muss zugeben, als ich David gesehen habe, da habe ich auch die eine oder andere Träne verdrückt. Ich freue mich riesig", gab Rangnick nach der Laudatio zu, die Moderator Tom Walek als "etwas, das es in dieser Form hier noch nie gegeben hat. Das übertrifft alles", angekündigt hatte.

Standing Ovations gab es auch, als Moderatorin Silvia Schneider mit einem: "Danke, dass Sie uns in Österreich die Treue halten, wir lieben Sie dafür", einen würdigen Abschluss setzte. Für Rangnick war der Abend noch lange nicht beendet. Der Teamchef ist auch ein begnadeter Tänzer, und bewies dies auch bei der Gala, als er nach Mitternacht seine Lebensgefährtin Ivana zum Tanz aufforderte – und diese in schwyzerdütschem Dialekt dankend annahm.

Video: Auftakt zur Galanacht des Sports

Das Tanzen war bei anderen Stargästen nicht mehr so präsent. "Ich habe mein Pulver bei Dancing Stars 2016 verschossen", meinte Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, der auch nicht mehr Skispringen möchte. "Ich habe verletzungsbedingt aufgehört. Mit 20 Kilogramm mehr brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen …" Einst hatte Morgenstern – so wie auch Andi Goldberger – Platz zwei bei Dancing Stars belegt. Goldberger: "Wir waren beide Sieger der Herzen. Ich weiß noch, mein erstes Lied war ,Sex Bomb‘ von Tom Jones – und wir mussten einen Cha-Cha-Cha tanzen." Beide kamen frisch von der Ski-WM in Saalbach nach Linz – auch mit Erinnerungen an früher. Goldberger: "Diese WM von 1991 ist noch sehr präsent. Auch wenn man an Läufer wie Rudi Nierlich und Ulli Maier denkt, die nicht mehr unter uns sind. Das waren Idole von mir."

Die Heldin von damals, Abfahrts-Weltmeisterin Petra Kronberger, würde auch heute noch locker eine Goldene in den Disziplinen Sympathie und Bescheidenheit gewinnen. "Ich habe meinen frühen Rücktritt nie bereut, schätze es aber sehr, dass man sich noch so an mich erinnert. Ich war leer, wollte das Schicksal nicht herausfordern und den Bogen überspannen." Dass aktuell sowohl bei den Erfolgen als auch beim Sonnenschein in Saalbach alles an die WM 1991 erinnert, dürfte laut Kronberger "das Karma sein". Gleiches gilt auch für Kronberger selbst, der man es anmerkt, dass der Wunsch, "nach dem Skisport noch einmal ganz neu durchzustarten", voll aufgegangen ist.

Mit Freude kehrte auch Philipp Schörghofer nach Oberösterreich zurück, wo er einst in Hinterstoder seinen einzigen Weltcup-Sieg im Riesentorlauf gefeiert hatte. Das Erfolgsrezept? "Der Schnee wird schon gut sein in Oberösterreich. Außerdem sind wir nicht weit weg von meiner Heimat in Filzmoos, darum taugt’s mir in Oberösterreich."

"Ich sag’s euch, wie es ist …"

Nicht mit Gold aufzuwiegen sind Österreichs Segel-Olympiasieger Lara Vadlau und Lukas Mähr. "Ich finde es schön, es zeigt die Wertschätzung, die man unseren Leistungen auch in anderen Bundesländern entgegenbringt. Wertschätzung ist gleich nach Siegen das Wertvollste, das man als Sportler erreichen kann", sagte Mähr, der aus Vorarlberg kommt. Vadlau liebt den Sport mit jedem Tag mehr: "Man lernt es richtig zu schätzen, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann." Die Kärntnerin bringt den Sport mit Studium und Job als Ärztin unter einen Hut. "Aber ich bin froh, wenn ich wieder ins Boot komme. Ich sag’s euch wie es ist …" Oberösterreichs Sportler des Jahres, Florian Brungraber, wünscht sich, dass andere Wahlen dem OÖN-Vorbild folgen sollten: ohne Para-Wertung auszukommen. "Man sieht, dass hier Inklusion gelebt und kein Unterschied gemacht wird. Die Leistung zählt."

Für Ivona Dadic war die Gala die erste Ballnacht seit Jahren. "Da ich die Hallen-Staatsmeisterschaften heuer auslasse, ist sich das ausgegangen", verriet sie Moderator Dennis Bankowsky, und freute sich, mit Vadlau eine langjährige Freundin zu treffen. Einen Zwischenstopp in seiner Saisonvorbereitung machte Schwimmer Bernhard Reitshammer. "Wir haben gute Trainingswochen in Ägypten hinter uns", sagte der Vize-Weltmeister.

Siebenkämpferin Ivona Dadic stellte sich den Fragen von Dennis Bankowsky. Bild: (cityfoto)

Wenn sein Team so locker wie Trainer Gerald Scheiblehner aufgetreten wäre, hätte es am Sonntag gegen den LASK wohl kein x:x gegeben. "Wir sind im Derby der Top-Favorit, haben uns aber gegen schwächere Teams immer schwer getan", sagte Scheiblehner mit einem Grinsen. Und auf die Frage, warum bei den nächsten Derbys mehr Frauen auf die Gugl kommen sollten, meinte er mit einem Blick zu LASK-Coach Markus Schopp, der ebenfalls auf der Bühne glänzte: "Zwei Gründe stehen hier auf der Bühne …" Apropos: Bei der Gala-Nacht 2026 wird das Duo fix am Start sein.

Derby auf der Bühne: BW-Trainer Gerald Scheiblehner und LASK-Trainer Markus Schopp Bild: Cityfoto.at/Roland Pelzl

