Coronavirus: Ironman-Triathlon in Klagenfurt findet nicht statt

Die Veranstalter teilten am Dienstag die Absage des bereits vom 5. Juli auf 20. September verschobenen Langdistanz-Triathlons mit. Die nächste Auflage soll am 4. Juli 2021 in Szene gehen.

Die Kärnten Werbung bedauerte die Absage. "Es ist überaus schade, dass aufgrund der gegebenen gesetzlichen Vorgaben die Durchführung des Ironman 2020 nicht möglich gemacht werden konnte. Wir waren davon überzeugt, dass das vorgelegte Sicherheitskonzept ausreichend gewesen wäre, jedoch haben wir vollstes Verständnis, dass die Sicherheit aller das höchste Gut ist", betonte Geschäftsführer Christian Kresse in einer Aussendung.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen