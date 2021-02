Tennis-Star Dominic Thiem strotzt nach zweiwöchiger Quarantäne vor Tatendrang und Energie. Letztere wird der Lichtenwörther auch brauchen, zumal unter der australischen Sonne ein Highlight das nächste jagt. In der Nacht auf heute startete die rot-weiß-rote Equipe in Melbourne gegen Italien in das Unternehmen ATP Cup, am 8. Februar schlägt Österreichs Sportler des Jahres dann als einer der Co-Favoriten bei den Australian Open auf.

Täglich werden an die 30.000 Fans auf dem weiträumigen Areal zugelassen sein. Allein das nährt die Vorfreude des Weltranglistendritten, der sich vor den fordernden Aufgaben noch einen frischen Haarschnitt gegönnt hat. "Wir werden in unsere Sportwelt zurückkehren, wie wir sie in dieser Form ein Jahr lang nicht kannten. Corona ist kaum ein Thema in Melbourne, es braucht keine strengen Regeln in der Stadt", schrieb Thiem in seinem Blog. Australien hat die Pandemie im Moment gut im Griff.

"Ich hoffe, dass wir diese Art des Lebens bald auf allen Kontinenten haben werden", sagte Thiem, der in der "Winterpause" hart gearbeitet und sich vor der Exhibition gegen Rafael Nadal (5:7, 4:6) ein bisschen Ablenkung verdient hat. In Adelaide machte Dominic mit Papa Wolfgang, der in Abwesenheit von Nicolas Massu (keine Einreise wegen Corona) als Headcoach fungiert, und Bruder Moritz einen Abstecher zum Indischen Ozean (Saint-Vincent-Golf) verdient. Tennis ist nicht alles im Leben von Thiem, über den Autor Egon Theiner schon die erste Biografie ("Dominic Thiem Zwischenbilanz") verfasst hat.

Der US-Open-Champion ist erst 27, er hat also (hoffentlich) noch viele erfolgreiche Jahre vor sich. Mit 39 – so alt ist der Schweizer Roger Federer – wird man den Niederösterreicher aber nicht mehr auf der ATP-Tour sehen, das steht für ihn fest. (alex)

Service: Die OÖN verlosen fünf Bücher mit der ersten Biografie des österreichischen Tennisstars unter dem Titel " Dominic Thiem Zwischenbilanz" (egoth Verlag).