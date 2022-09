Corona-Alarm im ÖRV bei der Rad-WM

Straßen-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer feierte gestern zum Auftakt der Rad-WM in Australien im Einzelzeitfahren mit Rang zehn einen rot-weiß-roten Achtungserfolg. Der Niederösterreicherin fehlten in Wollongong nach 34 Kilometern 1:56 Minuten auf die siegreiche Ellen van Dijk (Ned). Überschattet wurde die Freude im heimischen ÖRV-Lager aber von einem sich ausweitenden Corona-Problem.

Die amtierende Zeitfahr-Staatsmeisterin Christina Schweinberger trat aufgrund leichter Symptome und eines positiven Tests ihrer Schwester und Zimmerkollegin Kathrin nicht im Zeitfahren an. Bei ihr selbst wurde der Virus am Sonntag nicht nachgewiesen, ein ÖRV-Betreuer wurde aber positiv getestet. Außerdem sitzt Lukas Pöstlberger in Belgien in Covid-Quarantäne fest. Der Schwanenstädter darf derzeit nicht nach Australien reisen, sein Start kommenden Sonntag beim Straßenrennen ist damit in weite Ferne gerückt. Doch eine gute Nachricht hatte Pöstlberger, dessen Vertrag beim Bora-Team nach acht Jahren Zugehörigkeit nicht mehr verlängert wurde, dennoch parat. "In wenigen Tagen wird mein neues Team bekannt gegeben", verriet der 30-Jährige den OÖN. Für die Mixed-Staffel der WM am Mittwoch ist er dagegen kein Kandidat mehr. Der ÖRV überlegt gar einen Startverzicht.

Den Zeitfahrtitel der Männer sicherte sich überraschend Tobias Foss (Nor). Titelverteidiger Filippo Ganna (It), der bald den Stunden-Weltrekord in Angriff nehmen will, landete nur auf Platz sieben.

Das Bundesliga-Rennen in Kufstein gewann gestern Emanuel Zangerle (Team Tirol), Daniel Turek (Felbermayr Wels) holte den Gesamtsieg. Der Tscheche wird kommende Saison zu einem Profi-Team ins Ausland wechseln. Die Mannschaftswertung ging an Hrinkow Advarics Steyr. (fei)