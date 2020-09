Corona-Abbruch in der Gewichtheber-Bundesliga

Alles war letzten Samstag im Sportpark Linz-Auwiesen für ein großes Duell in der Gewichtheber-Bundesliga angerichtet, als mit dem SK Vöest Linz und dem AKH Vösendorf die beiden stärksten Klubs der letzten Jahre aufeinandertreffen sollten. Doch aus dem Kräftemessen wurde in letzter Sekunde nichts, wie die OÖN erfuhren.

"Kurz vor Wettkampfbeginn bekamen wir einen behördlich zugestellten Corona-Bescheid, der ein Mitglied der Vösendorfer Mannschaft betraf. Wir haben uns dann auf eine Wettkampfverschiebung geeinigt", sagt Vöest-Obmann Klaus Hofwimmer.

Die betroffene Sportlerin trainierte zuletzt im NÖ. Sportleistungszentrum St. Pölten und kam dabei mit einer infizierten Person in Kontakt. Dennoch reiste sie am Samstag zum Wettkampf nach Linz. Auch die Welser Leichtathletin Ivona Dadic, die dort ebenfalls trainiert, musste nach einem positiven Coronatest vor zwei Wochen schon in Quarantäne.

