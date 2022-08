Der Kroate Borna Coric hat seine traumhafte Tennis-Woche in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio mit seinem ersten Masters-1000-Turniersieg gekrönt. Der 25-jährige Außenseiter besiegte im Finale den Griechen Stefanos Tsitsipas 7:6 (0), 6:2. Der Triumph kam umso überraschender, zumal Coric erst im März nach einjähriger Zwangspause und einer Schulteroperation auf die Tour zurückgekehrt war. In Cincinnati trat er lediglich als Nummer 152 des Rankings an.