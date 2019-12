Cordas unterschrieb bei Schweizer Top-Klub

Es ist wohl der Höhepunkt in der Trainerkarriere von Zoltan Cordas. Mit dem TSV St. Otmar St. Gallen übernimmt der Linzer einen der traditionsreichsten Schweizer Handballklubs. Bereits seit 2002 war Cordas in der Schweiz tätig, er hatte dort drei Langzeit-Engagements bei den Klubs Suhr, Endingen und Möhlin absolviert. Zuletzt war er zum HC Linz AG zurückgekehrt, die Zusammenarbeit wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder beendet.

Wie kam es zum Engagement beim zwölffachen Schweizer Meister (sieben Mal in der Halle, fünf Mal auf dem Feld, Anm.)? Cordas: "Meine Arbeit wird in der Schweiz mehr geschätzt als daheim in Österreich." Einen österreichischen Bezug gibt es dennoch: Andy Dittert ist aktuell Sportdirektor in St. Gallen. Die Voraussetzungen dort sind hervorragend. Der Klub verfügt über ein Budget von rund 1,7 Millionen Euro und zählt schon lange zu den Top-Fünf-Klubs der Schweiz. Pro Woche wird acht bis neun Mal trainiert, und auch auf dem Transfermarkt dürfte der Klub schon bald wieder zuschlagen. Für Cordas spielte bei der Entscheidung aber auch die Familie eine große Rolle. "Meine Tochter Sandy lebt sowieso in der Schweiz, und auch meine Frau Vera lebt ja mit mir schon seit 17 Jahren im Großraum St. Gallen."

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at