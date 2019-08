Clemens Doppler ist der Mister EM

Wenn Beachvolleyball-Europameisterschaften auf dem Programm stehen, ist Clemens Doppler ein heißer Tipp. Der Kirchdorfer hat bei Kontinental-Titelkämpfen nicht weniger als vier Medaillen mit vier verschiedenen Kollegen gewonnen – jeweils Gold 2003 mit Nik Berger und 2007 mit Peter Gartmayer, dazu Silber 2010 mit Matthias Mellitzer und Bronze 2014 mit seinem jetzigen Partner Alexander Horst. Klar, dass Österreichs Parade-Duo auch ab heute bei der EM in Moskau glänzen will. Das ist aber nach dem Dämpfer beim Heim-Major in Wien mit dem enttäuschenden 25. Rang leichter gesagt als getan.

"Wir haben phasenweise gutes Beachvolleyball gezeigt und den amtierenden Vize-Weltmeistern (Clemens Wickler/Julius Thole, Anm.) Paroli geboten. Es ist jetzt nicht so, dass alles schlecht war", sagte Doppler. Auch am Wiener Horst nagte das frühe Ausscheiden auf der Donauinsel: "Wir werden Zeit brauchen, bis wir diese Enttäuschung verarbeitet haben. Aber die Zeit haben wir nicht. Wir müssen vorausblicken."

Heute bekommen es die auf Position 21 gesetzten Familienväter um 15 Uhr im ersten von drei Gruppenmatches mit Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (Ned/12) zu tun. Morgen warten die starken Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo (5), am Donnerstag geht’s gegen die Loklamatadore Sergej Gorbenko/Alexander Licholetow (Rus/28).

Unverhofft kommt oft

Auch eine rein oberösterreichische Paarung ist in Russland vertreten. Die Pergerin Eva Freiberger und die Linzerin Valerie Teufl (Beach-Union) profitierten von verletzungsbedingten Absagen. "Ursprünglich waren ein paar Tage Pause angesagt gewesen, doch dann kam der erfreuliche Anruf des europäischen Verbandes", berichtete das Duo, das die logistische Herausforderung (Visum, Flüge) mit Bravour gemeistert hat.

Heute (13 Uhr) spielen Freiberger und Teufl gegen Nina Betschart und Tanja Hüberli (Sui), die Nummer sieben des Turniers.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at