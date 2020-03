Chaos wegen Coronavirus: Wie lange spielen sie noch?

"Wir spielen, aber wie lange noch?" Die Schlagzeile der "Gazzetta dello Sport" brachte das Chaos im italienischen Fußball auf den Punkt. Die Rufe nach einer sofortigen Aussetzung der Serie A werden angesichts der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus lauter. Morgen gibt es eine Sondersitzung des italienischen Fußballverbandes, gestern rollte der Ball in den Stadien noch. Ohne Fans, aber mit vielen Irrungen und Wirrungen.

Als etwa die Kicker von Parma und SPAL Ferrara (Endstand 0:1) kurz vor 12.30 Uhr im Spielertunnel standen und auf dem Weg zum Anpfiff waren, wurden sie vom Referee zurückgepfiffen. Sportminister Vincenzo Spadafora hatte sich eingeschaltet und den Liga-Stopp gefordert. Es wurde viel diskutiert – und mit mehr als einstündiger Verspätung doch gespielt.

"Riesiger finanzieller Schaden"

Die Zuspitzung der Lage hat auch Auswirkungen auf die beiden höchsten Eishockeyligen in Österreich, die mit italienischer Beteiligung über die Bühne gehen. Die zweitklassige AHL, in der am Samstag die Play-offs beginnen hätten sollen, steht bis inklusive 16. März still. Problematisch gestalten sich auch die Auftritte des Topteams in der Erste Bank Liga, HC Bozen. Gestern hätten die Südtiroler das dritte Viertelfinale gegen Znojmo unter Ausschluss der Öffentlichkeit zuhause austragen sollen, die Liga hat aber kurzfristig das Heimrecht getauscht. Das Match fand in Tschechien (ohne Südtiroler Fans) statt.

Doch wie geht es danach weiter? Bozens "Füchse" beklagen wegen ausbleibender Einnahmen einen "riesigen finanziellen Schaden". "Das Überleben des Vereins steht auf dem Spiel", sagte Präsident Dieter Knoll. Das maximale Minus würde sich auf eine Million Euro beziffern, hieß es.

Derzeit sieht es ganz danach aus, dass Bozen und die Black Wings aus Linz im Semifinale (ab 20. März) aufeinandertreffen. Beide Klubs führen in ihren Serien 3:0. Ob die Oberösterreicher, die gestern den amtierenden Meister KAC auswärts 3:2 schlugen, dann in Bozen oder vielleicht in Innsbruck antreten werden, bleibt abzuwarten. In Italien sind bis 3. April keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen gestattet.

"Geisterspiele" sind mittlerweile auch außerhalb der "Stiefelnation" Programm. Nach Bekanntwerden der ersten vier Coronavirus-Fälle in Bulgarien werden die nächsten beiden Fußball-Liga-Runden unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Griechenland agiert ebenfalls so. Auch der Formel-1-Grand-Prix von Bahrain in der Wüste von Sakhir findet am 22. März ohne Publikum statt. "Die Sicherheit hat oberste Priorität", betonten die Veranstalter.

In Nordamerika wird aktuell geprüft, ob Medienvertretern in den US-Profiligen weiterhin der Zutritt zu den Kabinen gestattet wird.

Was macht die Premier League?

Im englischen Fußball diskutiert man über Notfallpläne. Dazu gehört die Variante, Besucher über 70 vom Stadionbesuch auszuschließen. Der Handschlag vor dem Anpfiff wurde "auf medizinischen Rat" gestrichen, So-gut-wie-Meister FC Liverpool verzichtete beim Premier-League-Spiel gegen Bournemouth (2:1) auf Einlaufkinder. Verschärfende Maßnahmen könnten heute folgen. (alex)

