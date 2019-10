Champion Thiem zeigte seine Steherqualitäten

Bravo, Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Star, der schon im Semifinale gegen Karen Chatschanow (Rus) in scheinbar aussichtsloser Situation (2:6- und 3:5-Rückstand) ein brillantes Comeback hingelegt hatte, zeigte auch im Endspiel des ATP-500-Turniers in Peking Steherqualitäten. Der 26-Jährige behielt gegen den heißblütigen Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:11 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:1 die Oberhand und zelebrierte seinen 15. Titel auf der ATP-Tour.

Heuer war es schon sein vierter nach Indian Wells (Masters-1000), Barcelona (ATP-500) und Kitzbühel (ATP-250). "Das ist sicher meine beste Saison", freute sich Thiem, der sein Ticket für die ATP-World-Tour-Finals der besten acht Spieler in London (10. bis 17. November) in der Tasche hat.

Der "Dominator" reist jetzt mit großer Zuversicht nach Shanghai, wo er beim Masters-1000-Event größere Sprünge machen will als bei seinen bisherigen vier Auftritten. 2014, 2015, 2017 und 2018 war jeweils in Runde zwei Endstation. Diese Woche wartet nach einem Freilos Zhang Ze (Chn) oder Pablo Carreno Busta (Esp).

Die Chinesen haben Thiem jedenfalls in ihr Herz geschlossen. Nicht nur deshalb, weil er sich in Peking in ihrer Muttersprache für die Unterstützung bedankte. "Es ist schön, dass es jetzt auch auf dem asiatischen Kontinent mit einem Titel geklappt hat. Das bedeutet mir natürlich sehr viel", sagte Thiem, dem ein mächtiger goldener Pokal und ein Siegerscheck über umgerechnet 669.000 Euro überreicht wurden.

Zuvor hatten die Tennis-Fans auf dem 15.000 Zuschauern Platz bietenden "Diamond Court" ein extrem intensives und qualitativ hochwertiges Spiel geboten bekommen. Nicht ohne Emotionen. Vor allem bei Tsitsipas, der schon 6:3 und (mit Break) 2:1 geführt hatte. Doch Thiem, der physisch auf der Höhe ist, schlug zurück und spielte sich im dritten Satz regelrecht in einen Rausch. Tsitsipas fing sich eine Verwarnung ein und schleuderte einmal einen Ball in Richtung seines Gegners.

Nach dem Match war das aber alles vergessen, der 21-jährige griechische Weltranglistensiebente gratulierte aufrichtig und mit einer Umarmung. "Es war ein großes Turnier mit dem besseren Ende für einen großen Spieler", sagte Tsitsipas. Thiem hofft auf weitere Finalduelle mit seinem Kontrahenten: "Das könnte eine große Rivalität zwischen uns werden."

Die Freundin des Niederösterreichers, Kiki Mladenovic, verfolgte den Schlagabtausch bereits von Linz aus. Die Französin ist am Samstag von Sandra Reichel, der Turnierdirektorin des Upper Austria Ladies, am Flughafen Hörsching mit einem Blumenstrauß empfangen worden. "Ich hoffe, dass ich wieder weit komme", sagte die Vorjahrs-Viertelfinalistin Mladenovic, die es in Runde eins mit der Tschechin Katerina Siniakova zu tun bekommt. (alex)

