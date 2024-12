Carlsen trägt weiter Jeans und trifft bei Blitzschach-WM auf Niemann

"Es ist gut, zurück zu sein, aber es war ein nervöser, harter Tag", sagte Carlsen nicht gänzlich zufrieden. Dabei machte der 34-jährige Norweger seine Ankündigung wahr und spielte erneut in Jeans. "Es war ein guter Tag fürs Schach", sagte Carlsen im Anschluss in einem Interview bei der Schach-Plattform "Take Take Take".

Dem Weltverband FIDE droht nun weiteres Ungemach. Im Viertelfinale wird Carlsen auf Hans Niemann treffen, mit dem er vor zwei Jahren einen großen Streit ausgetragen hatte. Carlsen hatte dem mittlerweile 21 Jahre alten Amerikaner vorgeworfen, zu betrügen. Eine lange Kontroverse und ein Rechtsstreit folgten, der erst ein Jahr später beendet wurde. "Er ist natürlich nicht mein Lieblingsgegner", sagte Carlsen vielsagend bei "Take Take Take".

Weltverband bei Kleiderordnung nun flexibel

Carlsen hatte am Freitag das Schnellschach-Turnier in Jeans bestritten, was den Teilnehmern untersagt war. Nach seiner zweiten Partie des Tages erhielt der Norweger vom Veranstalter eine Geldstrafe von 200 US-Dollar und ein Ultimatum, sich umgehend umzuziehen. Carlsen verweigerte das jedoch und wurde disqualifiziert. Die Nummer eins der Weltrangliste hatte daraufhin erklärt, nicht mehr weiterzuspielen. Das Schnellschach-Turnier wurde ohne Carlsen beendet, Überraschungssieger wurde der erst 18-jährige Russe Wolodar Mursin.

Eine erneute Strafe hat Carlsen wohl nicht zu befürchten. Die Offiziellen sollen bei der Kleiderwahl laut FIDE nicht mehr ganz so streng sein und elegante kleine Abweichungen, zu denen insbesondere eine zur Jacke passende Jeans gehören kann, seien erlaubt. Reibungslos verläuft aber auch die Blitzschach-WM nicht. Der Russe Daniil Dubow erschien nicht zu seinem Match gegen Niemann und vergab so seine Chance, die Endrunde zu erreichen. Er soll auf seinem Zimmer eingeschlafen sein.

