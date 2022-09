Sie zählt seit 1975 zum Fixpunkt im heimischen Sport: Heute startet die von den OÖN gemeinsam mit dem Land Oberösterreich durchgeführte Wahl zu den Sportlern des Jahres in ihre 48. Auflage. Selbst als während der Corona-Pandemie viele Bereiche des alltäglichen Lebens stillstanden, hielt die größte Bühne für Oberösterreichs Athleten offen, um ihrer Aufgabe nachzukommen, den Fokus auf jene zu richten, die mitunter nicht immer im Scheinwerferlicht stehen. Wer es in die Siegerliste schafft, gehört zur "Hall of Fame" des oberösterreichischen Sports. Es gibt keine Verlierer, jede abgegebene Stimme ist ein Applaus für einen Siegertyp.

Viele aussichtsreiche Anwärter

Im Vorjahr konnten sich die beiden Olympia-Dritten Bettina Plank (Karate) und Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik) die Goldmedaille umhängen. Wer die aktuelle Saison Revue passieren lässt, erahnt, dass ihre Titelverteidigungen schwer werden könnten. Die Konkurrenz ist stark: Ausnahmekönnerin Sofia Polcanova betrieb mit zwei Titeln bei der Tischtennis-EM in München eifrig Wahlwerbung und der ohnehin sehr populäre Skikönig Vincent Kriechmayr raste unter anderem beim Lauberhorn-Klassiker zum Sieg – um nur zwei Anwärter zu nennen.

Die Steelvolleys Linz-Steg taten mit dem Gewinn des Volleyball-Doubles heuer das Bestmögliche, um ihren Vorjahressieg bei der Wahl möglicherweise zu verteidigen. Die Frühform von Wahlrekordsieger LASK (elf Titel) könnte allerdings dessen großes Fanpotenzial wachküssen.

Ein besonderes Kennzeichen unserer Wahl ist die "barrierefreie" Abstimmungsmöglichkeit: Eine eigene Kategorie für Para-Athleten gibt es nicht. Christoph Etzlstorfer wurde 1996 als erster Behindertensportler als Wahlsieger gefeiert, damals verwies er Skisprung-Überflieger Andreas Goldberger auf Platz zwei. Auch heuer wurden mit Yvonne Marzinke (Rad) und Florian Brungraber (Triathlon) zwei Para-Athleten für die Wahl-"Shortlist" (siehe unten) nominiert. Völlig zu Recht, denn wenn die Besten Oberösterreichs gesucht werden, zählt nur die Leistung.

Der Wahlmodus – das letzte Wort hat die Jury

Die Nominierten: Jeweils 20 Kandidaten pro Kategorie (Frauen, Männer, Teams) wurden von Vertretern der Dach- und Fachverbände, der OÖNachrichten, des ORF Oberösterreich und des Sportlandes Oberösterreich auf die „Shortlist“ des Wahlzettels gesetzt. Andere Sportler, Sportlerinnen oder Teams können nicht gewählt werden.

Die Publikumswahl läuft von heute bis einschließlich 21. Oktober. Abstimmen können Sie ausschließlich mit den Stimmzetteln aus den OÖN-Ausgaben oder online unter nachrichten.at/sportlerwahl. Kopierte Stimmzettel sind ungültig.

Die Entscheidung: Die Top Ten der Publikumswahl kommen in das Finale, in dem eine Fachjury per Punktevergabe das letzte Wort hat. Die Reihung der Publikumswahl fließt in die finale Entscheidung mit ein.