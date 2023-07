Bucher musste für WM-Finale "nachsitzen": "Jetzt bin ich wirklich ganz vorne dabei"

Simon Bucher war der österreichische Lichtblick zum Auftakt der Beckenbewerbe der Schwimm-WM in Fukuoka. Der Linzer schaffte über die 50 Meter Delfin, die für den 23-Jährigen nur eine Nebenstrecke sind, den Sprung in das heutige Finale der besten acht (13.46 Uhr MESZ live in ORF Sport Plus). Allerdings musste Bucher dafür "nachsitzen". Da der Österreicher und Dylan Carter aus Trinidad und Tobago in 23,05 Sekunden (österreichischer Rekord für Bucher) ex aequo die achtschnellste Halbfinalzeit geschwommen waren, mussten die beiden in ein sogenanntes Swim-off. Im Duell Mann gegen Mann erwischte der Oberösterreicher den um einen Hauch besseren Start. Einen Vorteil, den er bis zum Schluss nicht mehr hergab und letztlich in 23,10 anschlug, was 16 Hundertstel schneller als Carter war.

"Ich habe mich nach dem Anschlag so gefreut, habe einmal richtig ins Wasser geklatscht", sagte Bucher, dass er noch selten so impulsiv gejubelt hatte. Bereits vor seiner Spezialität, den am Freitag folgenden 100 Meter Delfin, einen Finaleinzug fixiert zu haben, freue ihn. "Es ist schon unglaublich. Jetzt bin ich wirklich ganz vorne dabei", sagte Bucher. Auch wenn er "nur" über das Swim-off den Sprung in die Entscheidung geschafft hat, ist gerade über die kurze Sprintstrecke viel möglich. "Im Finale geht es jetzt um jede Hundertstel, da kann alles passieren", will der ASV-Linz-Athlet heute "alles zerreißen".

Geplatzter Medaillentraum

Buchers Swim-off war auch deswegen das rot-weiß-rote Highlight des ersten Tages, weil der mit Medaillenambitionen nach Japan gereiste Felix Auböck über seine Hauptstrecke, die 400 Meter Kraul, nicht über den letzten und somit achten Finalplatz hinausgekommen ist. Dem 26-Jährigen, der in der zweiten Rennhälfte zurückfiel, fehlten in 3:44,33 Minuten etwas mehr als zwei Sekunden auf das Podest, welches der Australier Samuel Short (3:40,68) anführte. "Natürlich wollte ich mehr, aber das ist zu akzeptieren", sagte der Niederösterreicher. Während des Rennens habe er mitbekommen, dass bis auf die ersten zwei das Feld recht eng beisammenliege. "Ich meine, Achter, Vierter, Fünfter, wir waren alle innerhalb von ein Paar Zehntel. Dass ich dann Letzter bin, ist ärgerlich", sagte Auböck, dass die ersten drei für ihn gestern zu schnell waren.

Bernhard Reitshammer schloss seinen ersten von insgesamt fünf WM-Starts mit Rang 16 über 100 Meter Brust ab. "Semifinale ist schon ein guter Start in die WM. Aber auf der anderen Seite ist es nicht sehr erfreulich, wenn man nicht seine beste Leistung abrufen kann", sagte er über seine Zeit von 1:00,67 Minuten.

