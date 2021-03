Brown machte den Unterschied aus

"Den Unterschied kann man an Julia Brown festmachen", verwies Steg-Trainer Roland Schwab auf die US-Angreiferin, die mit 22 Punkten Topscorerin war.

Die jüngsten Ergebnisse deuten an, dass der Plan der Steelvolleys aufgeht: Wegen pandemischer Unwägbarkeiten war Steg mit einem recht schmalen Kader in die Saison gestartet und hatte sich nach dem Jahreswechsel mit Brown und ÖVV-Nationalteamspielerin Katharina Holzer verstärkt. "Für die erste Mission, den Cup, ist das bereits aufgegangen", sagte Schwab in Anspielung auf den Titelgewinn vor einem Monat. Auf dem Weg zum Double sei der Sieg über Post jedoch nur ein erster Schritt gewesen. Mit einem Auswärtserfolg am Mittwoch (20.20 Uhr live in ORF Sport+) könnten die Linzerinnen den Aufstieg in die Endspielserie fixieren. In dieser wartet Grunddurchgangssieger Graz, der die TI-volleys mit zwei Siegen abfertigte.

Die im Viertelfinale ausgeschiedenen Herren des UVC Weberzeile Ried gewannen das erste Platzierungsspiel in Weiz 3:1.