Zum 150. Mal wird ab morgen bei den British Open im schottischen St. Andrews der "Champion of the Year" gesucht. Im Mittelpunkt beim ältesten Major-Turnier der Golf-Profis steht Superstar Tiger Woods, der 17 Monate nach seinem schweren Autounfall sein großes Ziel, beim Klassiker in St. Andrews dabei zu sein, erreicht hat. Zweimal hat der 46-Jährige auf dem "Old Course" schon gewinnen können (zuletzt 2005), jetzt holt er wieder zum großen Schlag aus.