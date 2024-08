Brief aus Paris: Freikarten für gute Olympia-Stimmung

Paris hat an alles gedacht. So scheint es mir zumindest. Da wäre die Bühne in Form von teils sogar ikonischen Wettkampfstätten; dann die Botschaft, die einerseits Offenheit und andererseits Nachhaltigkeit vermittelt; und schließlich die Stimmung. Diese fängt bei den Zehntausenden beim Geländeritt im Schlosspark von Versailles an und hört bei der Welle, die durch die mit 12.000 Zuschauern besetzte Tischtennis-Arena am Expo-Gelände geht, auf.