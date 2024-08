Brief aus Paris: Das olympische Motto trägt rosa Plüschfinger

Hier geht es zum Handball, dort zum Tischtennis!" Bewaffnet mit Megafon und einem langen rosa Plüschfinger weist mir ein junger Mann in einem Hochsitz auf dem Expo-Gelände Porte de Versailles den Weg. Während sich meine Hoffnung zerstreut, am Boden meines Kaffeebechers ein bisschen Morgenroutine zu finden, klingt seine gute Laune keineswegs aufgesetzt. Gael, so heißt das Exemplar der mir suspekten Gattung "Morgenmensch", ist 21 Jahre alt und einer von insgesamt 45.000 Volunteers