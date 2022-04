Bregenz wählte Linz als Gegner

Als Dritter des Liga-Grunddurchgangs hatten die Vorarlberger zwischen Linz (6.) und Westwien (5.) wählen können. "Ich habe dieses Los schon erwartet. Wir haben noch eine Rechnung offen mit Bregenz nach unserem Cupspiel", sagt Kapitän Max Hermann in Anspielung auf das Cup-Viertelfinale vergangene Woche, als Linz den Bregenzern erst nach Verlängerung 26:29 unterlag. Weiters treffen die Fivers Margareten (1.) auf Graz (8.), Hard (2.) auf Schwaz (7.) sowie Krems (4.) auf Westwien (5.).

Linz beendete den Grunddurchgang am Samstag mit einem 24:23-Sieg in Bruck an der Mur. Bester Werfer der Gäste war einmal mehr Lucijan Fizuleto (sieben Tore). Der Slowene war mit 202 Treffern der ligaweite Topscorer – und das mit Abstand. Der zweitplatzierte Nemanja Belos (Graz) kam auf 160.