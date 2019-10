Bravo, Dominic! Was lange währt, wird endlich gut

Dominic Thiem (26) hat seine Durststrecke gegen Linkshänder Fernando Verdasco (35) beendet. Österreichs Tennis-Star suchte sich einen würdigen Boden aus, um nach vier Niederlagen in Folge den ersten Sieg über den spanischen Routinier zu feiern. Was lange währt, wird endlich gut.

Der knapp zehn Jahre jüngere Lichtenwörther gewann nach Startschwierigkeiten und 1:47 Stunden 3:6, 6:3, 6:2 und zog damit zum dritten Mal ins Viertelfinale der Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle ein. Jetzt ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Heute (nicht vor 15.30 Uhr, ORF Sport+ und Sky) ist die Nummer fünf der Welt zumindest auf dem Papier haushoher Favorit. Der nächste Spanier wartet - und zwar der Ranglisten-34. Pablo Carreño Busta, gegen den Thiem auf ATP-Ebene eine 6:0-Bilanz hat. Nicht nur deshalb ist der Mann aus Gijon "einer der Nettesten auf der Tour", sagt der Niederösterreicher über ihn.

"Ihr habt mich getragen"

Das bis dato letzte Kräftemessen ging vor gut zwei Wochen beim Masters-1000 in Shanghai über die Bühne. Damals behielt der "Dominator" mit 7:6, 6:3 die Oberhand.

Jetzt gesellt sich ein Bonus hinzu – das begeisterungsfähige Publikum. Gestern standen die rund 9500 Fans kopf. "Bamos Dominic", "Gemma Domi", "Jetzt geht’s los" – die Besucher ließen ihrem Liebling lautstark jene Unterstützung zukommen, die er nach holprigem Start auch benötigte. "Es war unfassbar, ihr habt mich wirklich getragen. Das war absolute Gänsehaut", bedankte sich Thiem.

Im ersten Satz, in dem er mit zwei Doppelfehlern sein Service zum 0:2 abgegeben hatte, hatte der "Dominator" noch mit sich selbst gehadert. "Er muss ruhig bleiben und Verdasco bewegen", sagte Papa Wolfgang Thiem.

Seine Worte schienen zum Junior durchzudringen. In der Folge sollte sich Dominic deutlich steigern, seine Auf- und Grundschläge wurden präziser, die Fehler deutlich weniger. Thiem holte in souveräner Manier den zweiten Durchgang und eröffnete auch den dritten mit einem Break. Damit war der Widerstand seines Kontrahenten gebrochen.

In dieser Tonart darf es weitergehen. "Ich hoffe, dass ich meine Serie gegen Carreño Busta verlängern kann", sagte der "Dominator".

"Das ist eine Ente"

Thiem ist ein akribischer Arbeiter, der sein Spiel perfektionieren will und auf dem Weg dorthin alle denkbaren Möglichkeiten auslotet. Aktuell ist sein Team blendend aufgestellt, Manager Herwig Straka zieht im Hintergrund die Fäden, der Steirer organisiert Thiems Tagesabläufe und Termine zu dessen vollster Zufriedenheit. Mit Coach Nicolás Massú wird die Zusammenarbeit im Jahr 2020 in die Verlängerung gehen, Wolfgang Thiem hält seine schützende Hand über das große Ganze. Und wenn er gerade nicht auf Tour gehen kann, ist Mama Karin mit von der Partie. Man sieht, dass sich der "Dominator" pudelwohl fühlt.

Das ist auch der Eindruck von Österreichs Tennis-Legende Thomas Muster. Der Steirer, der die French Open 1995 gewonnen hatte, wurde vor ein paar Tagen von einem Medium als kommender "Supercoach" für Dominic gepriesen.

"Das ist mehr oder weniger eine Ente", sagte Muster: "Wir haben uns in Paris (bei den French Open 2019, Anm.) fünf Minuten gesehen. Aber wenn man einen Spieler betreuen will, dann muss man sich erst kennenlernen. Das ist eine ganz andere Nummer", erläuterte der 52-Jährige.

Nachsatz: "Es kann einen Input von meiner Seite geben, aber es war nie ein Thema."

Trennung von Melzer & Marach

Jürgen Melzer, der zweimalige Einzel-Triumphator in Wien, und Oliver Marach gehen auf der ATP-Tour getrennte Wege. Das hat ausschließlich sportliche Gründe. In der Stadthalle kassierte das Duo seine fünfte Erstrunden-Niederlage in Folge im Doppel. Die Freundschaft bleibt bestehen, künftigen gemeinsamen Einsätzen im Daviscup und bei Olympia steht zwischenmenschlich nichts im Weg.

