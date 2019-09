Brändle fährt um einen Spitzenplatz

Dass Matthias Brändle das Zeitfahren beherrscht, hat der Vorarlberger in der Vergangenheit schon öfter bewiesen. Der frühere Stunden-Weltrekordler will heute bei der WM in der britischen Grafschaft Yorkshire ein Spitzenresultat einfahren. Doch die Konkurrenz ist stark. Vuelta-Triumphator Primoz Roglic startet ebenso wie Belgiens Jungstar und Europameister Remco Evenepoel.

Stark präsentierte sich gestern Markus Wildauer schon im U23-Zeitfahren, das von heftigen Regenfällen begleitet wurde. Der Tiroler wurde mit 1:39 Minuten Rückstand auf Gewinner Mikkel Bjerg (Den) Neunter. "Die Abfahrten waren sehr gefährlich, und das stehende Wasser hat das Rennen echt grenzwertig werden lassen."