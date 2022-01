Brady will sein Karriereende selbst verkünden

Mitspieler und sogar seine eigene Firma stimmten in den Abgesang der 22 Jahre dauernden Profikarriere im American Football ein – allerdings nur für zwei Stunden. Denn dann tauchten Meldungen auf, dass der 44-Jährige die Entscheidung zum Rücktritt noch gar nicht getroffen habe.

Bradys Vater bezeichnete die Berichte als "totale Vermutung": "Tommy hat noch keine endgültige Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen und jeder, der etwas anderes sagt, liegt falsch." Sportliche Gründe würden für eine Fortsetzung sprechen: Der älteste Spieler der NFL ist nach wie vor einer der besten seiner Zunft.

Die Kinder entscheiden mit

Allerdings hat Brady nach dem Play-off-Aus gegen die Los Angeles Rams erstmals geäußert, dass es nicht mehr nur um ihn gehe. "Meine Kinder werden nicht jünger und ich möchte sicherstellen, dass sie auch bekommen, was sie brauchen." Vielleicht liegt das vehemente Zurückrudern daran, dass Brady auch über seinen Rücktritt die volle Kontrolle haben will – so wie im Laufe seiner Karriere mit sieben Super-Bowl-Triumphen, sechs mit New England und einem mit Tampa Bay. Das legte auch Bradys Agent Don Yee nahe: "Tom wird der Einzige sein, der seine Pläne zum Ausdruck bringt."