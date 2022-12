Brady wahrte seine Play-off-Chance

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CHRISTIAN PETERSEN

Einer von Bradys Pässen kam in der Endzone des Gegners an.

Ersterer rang mit den Tampa Bay Buccaneers die Arizona Cardinals auswärts in der Verlängerung mit 19:16 nieder. Rodgers profitierte beim 26:20 seiner Green Bay Packers in Miami indes von gleich drei Ballverlusten von Dolphins-Spielmacher Tua Tagovailoa im Schlussviertel. Der 39-jährige Rodgers, der 238 Yards Raumgewinn und einen Touchdown warf, führte die Packers zum dritten Sieg in Serie.

Die Entscheidung zugunsten der Buccaneers gelang Kicker Ryan Succop per Field Goal. Brady warf 281 Yards Raumgewinn und einmal in die Endzone.

