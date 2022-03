Brady: Rücktritt vom Rücktritt

"In den vergangenen beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz noch immer auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne", schrieb der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen. Er werde eine weitere Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen, teilte Brady mit.

Mit den "Bucs" hatte der 44-Jährige im Vorjahr die Super Bowl gewonnen. Vor zwei Monaten scheiterte er beim Wiederholungsversuch am späteren Sieger Los Angeles Rams. "We have unfinished business", schrieb Brady. Er hat also noch etwas zu erledigen.