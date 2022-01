War es das letzte Spiel des 44-Jährigen? Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren stellte Brady bisher noch nicht klar, dass er weiterspielen werde. Das heizt die Gerüchte um den siebenfachen Super-Bowl-Sieger an. Die Rams spielen in der Nacht auf Montag gegen San Francisco um den Einzug in das Endspiel. Der Gegner am 14. Februar in Inglewood wird zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals ermittelt. Die Chiefs rangen Buffalo nach Verlängerung mit 42:36 nieder.