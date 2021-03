Boxwelt trauert um "den Wunderbaren"

Als Boxen noch hunderte Millionen Zuschauer vor den Fernseher bewegte, war er in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts einer der ganz großen Hauptdarsteller seiner Sportart. Von 1980 bis 1987 hielt Marvin Hagler ohne Unterbrechung den Weltmeister-Gürtel im Mittelgewicht. Am vergangenen Samstag hörte das Herz des US-Amerikaners im Alter von 66 Jahren zu schlagen auf.

"Marvelous", zu Deutsch "der Wunderbare", wie sich Hagler selbst nannte und später sogar in seinen Pass eintragen ließ, starb im Haus seiner Familie in New Hampshire, wie seine Frau Kay G. Hagler auf der offiziellen Facebook-Seite des ehemaligen Sportlers mitteilte. Zu den Umständen des Todes äußerte sie sich nicht. Die Onlineseite TMZ berichtete dagegen, dass der Boxer über Atemprobleme und Schmerzen im Brustkorb geklagt habe. Der Sohn des Weltmeisters, James, wurde zitiert, dass sein Vater im Krankenhaus gestorben sei.

Seine schnellen Fäuste waren in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gefürchtet. Bild: AP

Der Mann mit dem markanten Glatzkopf und der stürmischen Kampftaktik war in seiner Ära neben "Sugar" Ray Leonard und Larry Holmes der bestimmende Mann im Weltboxen. Weil sich im Schwergewicht nach dem Karriere-Ende von Muhammad Ali eine Lücke auftat und Mike Tyson erst auf dem Weg nach oben war, waren es vor allem die Schlagabtäusche im Mittelgewicht, die die Aufmerksamkeit genossen.

Hagler gewann 62 seiner 67 Profikämpfe – 52 durch K. o. – und verlor nur deren drei. Viele bleiben Boxfans noch heute in bester Erinnerung. Der wohl bekannteste war im April 1985 der später "The War" (Der Krieg) genannte Kampf gegen Thomas "Hitman" Hearns, den Hagler in der dritten Runde durch Technischen K.o. gewann. Die erste Runde gilt als legendär und eine der besten in der Boxgeschichte. Vom ersten Gong an schlugen die beiden unermüdlich aufeinander ein.

Zwei Jahre später, am 6. April 1987, verlor Hagler aber den Gürtel nach der vollen Distanz von zwölf Runden im Caesars Palace von Las Vegas gegen Leonard. 300 Millionen Fans sahen weltweit via TV zu. Zwei der drei Punkterichter sahen den Herausforderer vorne, obwohl viele Experten auf Hagler tippten. Es war eine der umstrittensten Entscheidungen im internationalen Boxsport.

Filmversuch nach Karriere-Ende

Hagler sollte danach nie mehr in den Ring steigen, auch wenn ihm Leonard 1990 noch einmal einen Rückkampf angeboten haben soll. Er versuchte sich stattdessen auf anderen Bühnen. Im Film "Zwei Fäuste für Miami" spielte er an der Seite von Terence Hill und erntete dafür keine guten Kritiken. "Die Anerkennung, die ich verdiene, habe ich von anderen nie erhalten", sollte Hagler später klagen.

Nun herrscht große Trauer um ihn. "Ich habe mehr als nur ein paar Tränen vergossen, als mein Lieblings-Boxer 1987 seinen Weltmeister-Titel an den großartigen Sugar Ray Leonard verloren hat. Heute vergieße ich noch ein paar mehr. Ruhe in Frieden, Champ", twitterte etwa der Schauspieler Donnie Wahlberg. (fei)