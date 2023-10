Box-Champion Fury schrammte an Blamage vorbei

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat einen Box-Schaukampf gegen den früheren UFC-Star Francis Ngannou hauchdünn gewonnen und sich dabei fast blamiert. Vor den Augen von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo sowie den Musikern Eminem und Kanye West sahen zwei Kampfrichter den Briten im saudi-arabischen Riad knapp vorn, einer entschied sich für den 37-jährigen ehemaligen Käfigkämpfer Ngannou, der von Mike Tyson betreut wurde.

"Das war sicher einer der unangenehmsten Kämpfe für mich in den vergangenen Jahren", gestand Fury: "Francis ist ein besserer Boxer, als wir alle gedacht haben." In der dritten Runde wurde der bisher noch ungeschlagene 35-jährige Fury mit einem linken Haken von Ngannou bei dessen Box-Debüt niedergestreckt, erholte sich davon aber. In dem Duell stand Furys Schwergewichts-WM-Titel des Verbands WBC nicht auf dem Spiel.

Laut Medienberichten erhielt Fury für diesen Show-Fight, der in großem Stile aufgezogen worden war, 50 Millionen Dollar (umgerechnet 47,4 Millionen Euro). Ngannou durfte sich trotz der Niederlage als Gewinner fühlen: "Ich bin sehr glücklich. Mit etwas mehr Erfahrung werde ich noch besser."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper