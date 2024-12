Borchashvili-Brüder wollen mit neuem Klub in die Judo-Liga einsteigen

Beim Final Four der Judo-Bundesliga am Samstag in Gmunden musste sich Multikraft Wels im Titelduell Titelverteidiger Galaxy Wien knapp mit 3:4 geschlagen geben. Nur als Zuschauer an der Matte war Wels-Aushängeschild Shamil Borchashvili, der nicht einmal über die Waage gegangen war. "Die Form ist einfach noch nicht da. Das reicht für meine Erwartungen und auch jene der Zuschauer nicht", sagte der Olympia-Dritte. Er und seine zwei Brüder Wachid und Kimran bildeten das Gerüst jenes Welser