Blutende Nase konnte Nadal nicht stoppen

Rafael Nadal hat sich mit großen Anlaufschwierigkeiten, einer blutenden Nase und leichten Schwindelgefühlen in die dritte Runde der US Open in New York gekämpft. Der 22-fache Tennis-Grand-Slam-Triumphator war gegen Fabio Fognini (Ita) 2:6, 2:4 zurückgelegen, ehe er das Ruder herumriss und 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 triumphierte. Im Finish geriet der siegreiche Spanier noch einmal ins Straucheln, weil sein Schläger nach einem Rückhandball vom Boden heftig gegen seine Nase prallte und eine Wunde verursachte.

"Es tut ein bisschen weh. Aber es sieht so aus, als sei die Nase nicht gebrochen. Nur wird sie größer und größer", kommentierte Nadal sein Missgeschick. "Mit dem Golfschläger ist mir so etwas auch einmal passiert." Die Aussicht, dass der Erfolgslauf in die Verlängerung geht, ist jedenfalls rosig. Nadal trifft jetzt auf Richard Gasquet (Fra), gegen den er in den direkten Duellen eine 17:0-Bilanz hat.

Im Damenbewerb lieferte Aryna Sabalenka eine denkwürdige Aufholjagd. Die 24-Jährige aus Belarus kämpfte sich gegen Kaia Kanepi (Est) nach 2:6, 1:5-Rückstand und Abwehr zweier Matchbälle zurück, um letztlich mit 2:6, 7:6 (8), 6:4 die Oberhand zu behalten.