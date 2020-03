Blasen die Swans zur Aufholjagd?

Die Swans gehen gegen den Achten der tschechischen Liga mit einer 71:96-Hypothek in das Retourmatch des Alpe-Adria-Cup-Semifinales. "Es wird schwierig, einen 25-Punkte-Rückstand wettzumachen. Die Chancen stehen vielleicht 10:90, aber wir werden alles probieren", sagte Finanzchef Harald Stelzer. Mut macht die eindrucksvolle Superliga-Vorstellung gegen Meister Kapfenberg, Gmunden hat die Steirer am Samstag mit einer 104:77-Packung nach Hause geschickt. So ein Resultat würde den Swans den Finaleinzug bescheren.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.