Bitteres Aus für Thiem in Melbourne

36 Grad zeigte das Thermometer gestern bei den Australian Open an, auf allen nicht überdachten Plätzen im Melbourne Park wurde das Tennisspielen und Trainieren deshalb zwischenzeitlich ausgesetzt, danach machte starker Regen den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Weniger heiß her ging es beim Auftakt-Match von Tennis-Topstar Novak Djokovic, der mit einem souveränen 6:3, 6:4, 6:0 über den Spanier Roberto Carballes Baena wie auch Altmeister Andy Murray in die zweite Runde einzog. Eine kalte Dusche setzte es dagegen für Österreichs Dominic Thiem und Julia Grabher. Für sie ist das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits wieder vorbei.

Bitterer Start: Nach langer und intensiver Vorbereitung auf die neue Saison hatte für Wildcard-Inhaber Thiem in Melbourne zunächst die Auslosung nicht gepasst und dann auch das Ergebnis nicht. Beim 3:6, 4:6, 2:6 in 2:10 Stunden gegen den fünftgereihten Russen Andrej Rublew war der Niederösterreicher von einem Satzgewinn weit entfernt. Eine bei einem Aufschlag eingefangene Zerrung in der Rippengegend tat das Übrige. Dennoch sah Thiem auch positive Seiten. "Ich denke schon, dass es ein kleiner Schritt nach vorne war. Ich merke es, wenn ich gegen die absoluten Topleute trainiere, dass das Tempo, das ich spiele, wieder okay ist. Aber der nächste Schritt, solche Leute fordern zu können und zu schlagen, so weit bin ich noch nicht." Das nächste Match unter Wettkampfbedingungen wird Thiem nun frühestens in zweieinhalb Wochen beim Davis-Cup-Duell mit Kroatien in Rijeka absolvieren. Vorerst will der 29-Jährige seine Verletzung abklären lassen.

Freundlicher Empfang: 2022 hatte er gefehlt, da er wegen einer fehlenden Corona-Impfung nicht ins Land einreisen dürfen hatte, gestern wurde Djokovic mit Applaus in der Rod Laver Arena wieder begrüßt. "Die Atmosphäre ist toll hier. So empfangen zu werden, ist ein Traum", schwärmte der neunmalige Gewinner des Turniers, dessen Sieg danach zu keiner Zeit gefährdet war.

Fehlende Konstanz: Grabher unterlag im ersten Tour-Duell mit der als Nummer 16 gesetzten Estin Anett Kontaveit 2:6, 3:6. Die auf einem Außenplatz ausgetragene Partie war wegen großer Hitze für rund drei Stunden beim Stand von 1:1 unterbrochen worden. "Dass es mir nicht gelingt, konstant gut zu spielen, ist noch der Riesen-Unterschied zu den Spielerinnen auf ihrem Niveau. Da heißt es in den nächsten Monaten daran arbeiten", sagte die Vorarlbergerin.

Matchball abgewehrt: Olympiasieger Andy Murray kämpfte den einstigen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini nieder. Der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich nach unterhaltsamen 4:49 Stunden samt Abwehr eines Matchballs gegen den als Nummer 13 gesetzten Italiener mit 6:3,6:3,4:6,6:7(7),7:6(6) durch. "Ich habe in den vergangenen Monaten viel Arbeit investiert, um solche Matches zu spielen. Das zahlt sich jetzt aus", sagte der 35-Jährige.

Thiem hatte gegen Rublew keine wirkliche Chance, Djokovic feierte einen gelungenen Start. Bild: APA/AFP/PAUL CROCK

Becker ist zurück

Nur einen Monat nach seiner Haftentlassung ist Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker wieder zurück an seinem alten Arbeitsplatz. Er arbeitet bei den Australian Open als TV-Experte für den Sender Eurosport. "Die Nähe hat mir enorm gefehlt, Tennis ist schließlich meine größte Leidenschaft", sagt der dreimalige Wimbledonsieger. Im Gefängnis arbeitete Becker, wegen Steuerhinterziehung eingesperrt, als Aushilfslehrer in den Fächern Englisch und Mathematik, verpasste laut eigenen Aussagen aber kaum ein wichtiges Spiel in dieser Zeit.

