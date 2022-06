Bewusstlos im Wasser: Bange Momente bei der Schwimm-WM

Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall bei der Entscheidung in der freien Solo-Kür der Synchronschwimmerinnen gekommen. Unmittelbar vor dem Auftritt von Österreichs Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hatte die US-Amerikanerin Anita Alvarez für eine Schrecksekunde gesorgt. Die 25-Jährige war nach ihrer Kür bewusstlos untergegangen und musste von ihrer Trainerin und einer weiteren Person aus dem Becken gerettet werden. "Ihr geht es gut", sagte eine Betreuerin des US-Teams wenige Minuten nach dem Vorfall, der Stress habe sie überfordert. "Das passiert ihr öfter", sagte Alexandri, ihre Kür sei dadurch nicht beeinträchtigt gewesen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen