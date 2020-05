Berühren verboten

Die Befürchtungen von Martin Poiger, Präsident des Österreichischen Judo-Verbands (ÖJV), haben sich bewahrheitet: Ohne entsprechende Corona-Tests oder Quarantänemaßnahmen sind Kontaktsportarten bis auf Weiteres nicht möglich, konkretisierte Sportminister Werner Kogler – ein Rückschlag für den obersten Judoka im Land. Der 43-jährige Burgenländer spricht über Folgen, Worst-Case-Szenarien und konstruktive Lösungen.

OÖNachrichten: Was bedeutet der jüngste Ausblick Koglers für Kontaktsportarten wie Ringen, Boxen, Karate oder eben Judo?

Martin Poiger: Zum einen hat er einen sehr negativen Fall skizziert. Mir ist aber lieber, sich einmal mit einem Worst Case zu beschäftigen, anstatt gar keine Perspektive zu haben. Zum anderen bedeutet das, dass wir dem Minister nun Argumente und Konzepte liefern müssen, wie Judo auch ohne Impfstoff gehen kann. Das betrifft aber nicht nur Judo, sondern auch andere Zweikampfsportarten, vom Handball bis zum Unterklasse-Fußball. Hilfreich dabei sind die niedrigen Fallzahlen. Bei einer zweiten Welle brauchen wir darüber sowieso nicht zu diskutieren.

Sie haben es kürzlich als existenzbedrohend bezeichnet, sollte im Herbst kein normales Judo-Training möglich sein. Wie drastisch ist die Situation an der Basis?

Momentan nicht dramatischer als in anderen Sportarten. Auch weil es um nicht so viel Geld geht wie etwa bei Fußballvereinen. Unsere Hoffnung ist, mit dem neuen Schuljahr wieder Anfängerkurse abwickeln zu können, sonst verlieren wir ganze Jahrgänge. Darüber hinaus befürchte ich, dass wir Trainer und Funktionäre verlieren, die sich wegen der Situation umorientieren. Das ist schwer zu quantifizieren.

Welche Folgen hätte das?

Mit den Funktionären verlieren wir ganze Vereine. Viele unserer fast 200 Klubs sind in kleinen Orten und bestehen aus wenigen Mitgliedern. Hören diese auf zu existieren, ist das möglicherweise irreparabel. Bei großen Bundesligavereinen wie Multikraft Wels oder UJZ Mühlviertel bin ich mir sicher, dass diese auch problemlos eine längere Pause überstehen. Wir sind Kämpfer: Egal, wie weit es uns da runterhaut, wir werden wieder zurückkommen.

Das Nationalteam kann derzeit nur Kondition und Kraft trainieren. Ist für die Spitzenathleten eine baldige Rückkehr zu regulären Judo-Einheiten absehbar?

In Abstimmung mit den Behörden wollen wir einen Weg wie der Skiverband gehen. In einem ersten Schritt werden wir das A-Team testen und in Isolation schicken. Das gilt auch für Trainer und Physiotherapeuten. Wo wir das machen, wissen wir noch nicht genau, aber auf alle Fälle in Österreich. Ich bin guter Dinge, dass unsere Spitzenathleten im Mai wieder Judo machen können. Mittelfristig könnte man das auf Junioren erweitern.

Wofür wird trainiert? Die internationale Tour ist vorerst bis in den Herbst hinein abgesagt.

Das ist das zweite große Problemfeld. Unsere Sportler haben die Aufgabe, konditionell etwas draufzulegen, aber derzeit trainieren sie ohne klare Perspektive im Kalender. Es ist unklar, was der internationale Verband macht – speziell wenn es um das Thema Reisefreiheit geht. Einige unserer Spitzenkämpfer sind wegen Turnieren und Trainingslagern über 200 Tage im Jahr unterwegs. Unser Sport lebt von der internationalen Zusammenarbeit. Du kannst dich nur verbessern, wenn du mit den Japanern, Georgiern und Russen trainierst. Heute trainierst du mit ihm, nächste Woche kämpfst du wieder gegen ihn – ich kenne keine andere Sportart, in der das so intensiv praktiziert wird. Allerdings bin ich skeptisch, was eine baldige Reisefreiheit betrifft.

Der ÖJV hat alle seine Turniere sowie die Liga-Bewerbe bereits abgesagt oder zumindest in den Herbst verlegt. Sind Letztere angesichts der jüngsten Entwicklungen haltbar?

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe zuletzt die fehlende Perspektive vonseiten der Regierung kritisiert. Allerdings muss man Kogler und Co. zugestehen, dass es keine Vergleichswerte gibt. Ich hoffe, dass man Anfang Juni mehr weiß. Für uns wäre das Training allerdings vorrangig.

Glauben Sie, wird auch ohne Impfstoff die Rückkehr zu einem normalen Judo-Alltag möglich sein?

Meine Hoffnung ist, dass wir nicht auf eine Impfung warten müssen. Dass mit gutem Willen, cleveren Konzepten und Tests das früher möglich sein wird – und da denke ich auch an andere Sportarten bis hin zum Turnunterricht. Überspitzt formuliert: Wenn Turnunterricht beschränkt bleibt auf Hampelmannspringen in zwei Metern Abstand, dann ist das für die Gesellschaft auf Dauer nicht wirklich gut.

Sie sprechen von cleveren Konzepten. Kann der ÖJV bei einer früheren Öffnung unterstützend mitwirken?

Wir haben noch keine Lösung. Man wird mit den medizinischen Kommissionen im Welt- und europäischen Verband reden und einen Rundumblick machen. Es gibt beispielsweise Videos von japanischen Judoka, die mit Masken trainieren. Sollte die Maske die Lösung sein, dann nehmen wir die Maske. Auch wenn das nur für den Trainingsbereich hilft. Mir ist vollauf die Tragweite der Krise bewusst und dass die Regierung weitreichendere Probleme als einen Kampfsportverband hat. Nichtsdestoweniger hoffe ich, dass wir in diesem Bereich möglicherweise gemeinsam eine Lösung finden können, Menschen Bewegung zu ermöglichen.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at