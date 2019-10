Bertens profitierte von Osakas Schulterblessur

Die 22-jährige Japanerin, die mit einem Drei-Satz-Sieg über Petra Kvitová (Cze) in die Gruppenphase gestartet war, gab vor ihrem zweiten Match gegen Ashleigh Barty (Aus) wegen einer Schulterverletzung w. o. "Ich bin sehr enttäuscht. So wollte ich die Saison nicht beenden", sagte die Weltranglisten-Dritte. Von Osakas Blessur profitierte "Ersatzfrau" Kiki Bertens, die heuer auch bei den Upper Austria Ladies in Linz gespielt hatte und hier im Viertelfinale an Youngster Coco Gauff (USA) gescheitert war.

Die Niederländerin sprang kurzfristig ein und schlug die Nummer eins im WTA-Computer, Barty, nach Anlaufschwierigkeiten überraschend 3:6, 6:3, 6:4. Damit hat die siegreiche Weltranglisten-Zehnte Chancen auf den Semifinaleinzug. "Es tut mir leid für Naomi. Aber jetzt bin ich froh, dass ich so gut gestartet bin", sagte Bertens. Für Kvitová setzte es die bereits zweite Niederlage. Die Tschechin unterlag Belinda Bencic (Sui) 3:6, 6:1, 4:6.