Bernhard Raimann erfüllt seinen NFL-Traum

Bei der Talenteziehung der US-Profiliga in Las Vegas sicherten sich die Indianapolis Colts in der dritten Runde mit dem 77. Pick die Dienste des 24-Jährigen.

Der gebürtige Burgenländer erhält einen Vertrag in Höhe von etwa fünf Millionen Euro, dazu gibt es noch etwa eine Million zusätzlich als Bonus für die Unterschrift. "Ich hatte keine Idee, dass sie mich nehmen würden. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, aber es gibt natürlich keine Garantien", sagte Raimann, der bei den Colts als Offensive Tackle oder Guard eingeplant ist. "Ich und meine Familie haben nur gehofft, dass Indy anruft, und gewartet, dass die entsprechende Vorwahl aufleuchtet." Er könne seine Emotionen nicht beschreiben, sagte Raimann, der den historischen Moment mit seinen Eltern sowie seiner Freundin Calli im Haus ihrer Familie in der Nähe von Detroit erlebte.

Aufgrund seiner Leistungen als Student der Central Michigan University bei den Central Michigan Chippewas und seines Potenzials war erwartet worden, dass er schon in der ersten oder der zweite Runde aufgerufen wird. In der dritten schlugen dann die Colts zu.

Schutzschild für Matt Ryan

Der bekannteste Akteur beim zweifachen Super-Bowl-Sieger (1971, 2007), der vergangene Saison knapp die Play-offs verpasste, ist Quarterback Matt Ryan. Der 36-Jährige kam erst im März von den Atlanta Falcons, mit denen er in der Saison 2016 die Super Bowl erreicht hatte, in einer denkwürdigen Partie aber den New England Patriots unterlag. Ab sofort wird es Raimanns Aufgabe sein, den Routinier zu beschützen.

Erster Österreichischer Feldspieler in der NFL

„Das ist ein historischer Moment für den österreichischen Football“, sagte Österreichs Verbandspräsident Michael Eschlböck. „Gutes Team, gute Station, mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen.“ Raimann habe vorgezeigt, dass man „mit harter Arbeit und entsprechendem Willen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten NFL-Spieler als ,kleiner’ Österreicher’“ werden könne. Im Herbst könnte Raimann, 2,01 Meter groß und 138 Kilogramm schwer, als erster österreichischer Feldspieler eine Partie der NFL bestreiten.

Drei Kicker waren in den 1970er- und 1980er-Jahren in der NFL am ovalen Ball: Der frühere Fußball-Nationalspieler Toni Fritsch gewann mit Dallas 1972 die Super Bowl, Raimund „Ray“ Wersching war 1982 und 1985 mit San Francisco erfolgreich. Dritter im Bunde war der gebürtige Steirer Toni Linhart.