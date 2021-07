Belgisches Toptalent nicht zu schlagen

Belgischen Medien zufolge hat er für kommende Saison bereits einen Praktikantenvertrag bei einem internationalen Topteam in der Tasche. Die letzten Tage gab der frühere Triathlet Alec Segaert bei der 46. Junioren-Rundfahrt durch Oberösterreich noch einmal seine Visitenkarte ab. Der 18-Jährige fuhr nach drei Etappen gestern bei der Tour in Straß im Attergau als Gesamtsieger ein. Den Grundstein dazu hatte er bereits am Freitag von Haid/Ansfelden nach Marchtrenk gelegt, wo er mit seinem Etappensieg ins Gelbe Trikot fuhr.

Segaert konnte dabei auch von technischen Problemen mit seiner Kette nicht gestoppt werden, durch die er auf dem finalen Teilstück über eineinhalb Minuten aufriss. Doch rechtzeitig vor dem Finale fand sich der Belgier im Vorderfeld wieder. Die Attacke von Moritz Kärsten (Nationalteam Deutschland) auf den letzten Kilometern konnte er dann ebenfalls noch erfolgreich mithilfe von 16 anderen Fahrern aus der Verfolgergruppe parieren.

Aber auch die Heimischen hatten trotz der starken internationalen Konkurrenz Grund zum Jubeln. Der Niederösterreicher Alexander Hajek (Team Auto Eder) gewann die harte Schlussetappe im Endspurt, am Samstag in Rohrbach jubelte bereits der Steirer Leo Kerschbaumer über den Sieg. Hajek belegte in der Endwertung mit 36 Sekunden Rückstand auf Segaert Rang zwei und holte dazu auch das Punktetrikot.

Vermeulen Dritter in Slowenien

Moran Vermeulen vom Welser Felbermayr-Team belegte gestern beim GP Kranj in Slowenien den dritten Rang. (fei)