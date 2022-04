Belgiens liebstes Radsport-Fest steigt

Das Radsport-Fieber in Belgien kulminiert am Sonntag (ab 10.30 Uhr, live auf Eurosport) einmal mehr in der Flandern-Rundfahrt. Auf 272,5 Kilometern der "Ronde" sind diesmal 18 der berüchtigten Hügel ("hellingen") und sieben Kopfsteinpflasterpassagen zu bewältigen.

Die Creme de la Creme der Szene versammelt sich einmal mehr zur 106. Auflage des Klassikers. Einzig Lokalmatador Wout van Aert, einer der ganz großen Favoriten, schwächelt. Sein Jumbo-Team teilte mit, dass sich der mehrfache Querfeldein-Weltmeister, der auch auf der Straße zu einer Macht geworden ist, nicht gut fühle und ein Start in der Schwebe ist.

Im Gegensatz zu seinem langjährigen Erzrivalen Mathieu van der Poel, der noch am Mittwoch mit "Dwars door Vlaanderen" die Generalprobe gewann. Er wird auch am Sonntag vom Wolfsegger Michael Gogl auf den engen Straßen Flanderns begleitet. "Es ist ein wirklich einzigartiges, extrem hartes Rennen, man ist hier in einem Epizentrum des Radsports, die Zuschauer an der Strecke feiern ein Volksfest", sagt Gogl. Sein Kapitän gewann schon 2020 diese Rundfahrt, die zu den fünf großen Monumenten des Sports gehört.

Oude Kwaremont, Paterberg, Koppenberg – giftige Anstiege, die jedem Radsport-Fan auf der Zunge zergehen, läuten auch diesmal wieder (ab Kilometer 218) das Finale des Rennens ein. In dem auch der zweifache Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar bei seiner Premiere gleich eine Rolle spielen will. Dass der starke Slowene auf dem ungewohnten Terrain keine Anlaufschwierigkeiten hat, bewies er bereits am Mittwoch mit aktiver Fahrweise. Sein Landsmann Matej Mohoric scheint nach dem Triumph bei Mailand – San Remo ebenfalls gefährlich. (fei)