Belgien feiert seinen neuen Eddy Merckx

Das Radsport-begeisterte Belgien liegt ihm spätestens seit gestern vollends zu Füßen – nur zwei Wochen nach seinem Triumph bei der Vuelta a Espana holte sich der 22-jährige Remco Evenepoel nach 266,9 Kilometern und 6:16:08 Stunden im australischen Wollongong den Sieg im WM-Straßenrennen. Seinem legendären Landsmann war das 1967 im selben Alter gelungen. Bester Österreicher war der Innviertler Sebastian Schönberger, der mit 3:01 Minuten Rückstand als 40. ins Ziel kam.

"Ich werde heute Nacht mein Bett nicht sehen", prophezeite Evenepoel, der Christophe Laporte und Lokalmatador Michael Matthews auf die weiteren Plätze verwies und mit einer Attacke 72 Kilometer vor Schluss den Grundstein zum Erfolg legte.

Den großen Aufreger am WM-Vorabend lieferte Hollands Mitfavorit Mathieu van der Poel, der zwischenzeitlich wegen eines tätlichen Angriffs im Hotel festgenommen wurde. Es hatte eine Auseinandersetzung mit zwei Kindern gegeben, die in der Nacht mehrmals an seiner Tür geklopft hatten. Berichten zufolge wurde der Arm eines Mädchens verletzt. Der 27-Jährige wurde wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt und am frühen Sonntagmorgen auf Kaution wieder freigelassen. Am Dienstag muss Van der Poel vor Gericht erscheinen. Der frühere Cross-Weltmeister ging im Straßenrennen noch an den Start, gab nach gut einer Stunde aber auf.

Sieg mit Ellenbogen-Bruch

Welch Ausnahmeerscheinung sie im Damen-Radsport ist, untermauerte Annemiek van Vleuten. Nach Giro, Tour und Vuelta gewann die Niederländerin trotz gebrochenem Ellenbogen nun den Straßenbewerb in Wollongong.

Mit einem tollen Resultat flog auch die Vöcklabruckerin Daniela Schmidsberger aus "Down Under" heim. Sie landete im Juniorenrennen auf dem starken 13. Platz.