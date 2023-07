Bei Wels und Gmunden kommt Bewegung ins Transferkarussell

Während sich das heimische Basketball-Herren-Nationalteam mit den beiden OCS-Swans-Gmunden-Spielern Benedikt Güttl und Jakob Lohr, Zugang der Vienna Timberwolves, auf die am Samstag (17 Uhr, ORF Sport+) in Bulgarien beginnende dritte Runde der EURO-Vor-Quali einstimmt, nehmen auch Oberösterreichs Superligisten Fahrt auf. Zumindest bei der Kaderplanung.

Der Dritte der abgelaufenen Saison, Raiffeisen Flyers Wels, verstärkte sich mit dem 23-jährigen Pointguard Paul Isbetcherian, der vom UBSC Graz in die Messestadt kommt.

Der gebürtige Wiener, der 2022/23 mit durchschnittlich 5,7 Assists drittbester Passgeber in der Meisterschaft war, unterschrieb einen Vertrag bis 2025. "Ich kenne Pauli seit rund zehn Jahren, er passt von seinem Alter, Charakter und seiner Spielanlage sehr gut in unser Teamgefüge. Wir werden weiterhin auf junge, hungrige Österreicher bauen", sagte Flyers-Coach Sebastian Waser.

Triple-Gewinner Gmunden wurde indes auf der Suche nach einem Assistenten für Coach Anton Mirolybov in dessen Heimat Finnland fündig. Der erst 26-jährige Landsmann Samui Nieminen (2,03 Meter), der auf Aleksi Koskinen folgt, musste seine aktive Karriere verletzungsbedingt frühzeitig beenden. Was tut sich im Kader? Die Perspektivspieler Petar Nemcec und Luis Streitberger bleiben an Bord, Simon Hintenaus verlässt die OCS Swans, um sein Studium zu forcieren.

Stand jetzt pfeifen die "Korbjäger" vom Traunsee heuer komplett auf das internationale Geschäft, auch ein Antreten im Alpe Adria Cup ist nicht zu erwarten. Dafür gibt es bis zum Supercup gegen den BC Vienna (30. 9. oder 1. 10.) ein attraktives Testprogramm. So taucht etwa der Mitteldeutsche Basketball Club mit dem Ex-Gmundner Stephon Jelks im Raiffeisen-Sportpark auf.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos