Bei Erste Bank Open: Out-Rufe von "Schneckerl"

Bei den diesjährigen Erste Bank Open Ende Oktober kommt es zu einem Novum: Seit 2020 kommen beim Turnier in Wien keine Linienrichter mehr zum Einsatz, ab 2025 soll das bei allen ATP-Turnieren der Fall sein. Die Bälle werden über ein elektronisches System automatisch "in" oder "out" gegeben.

Bei der Ausgabe im Oktober kommt es zu einer Premiere: Bei den "Out"-Rufen werden die Stimmen von Fußball-Legende Herbert Prohaska und Kult-Astrologin Gerda Rogers zu hören sein. "Wir haben uns das von der ATP genehmigen lassen", erzählte Turnierdirektor Herwig Straka stolz dem "Standard". Neben Prohaska und Rogers soll auch noch eine dritte Stimme gefunden werden.Ob es sich dabei um einen weiteren "Promi" handelt oder nicht, steht allerdings noch nicht fest.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper